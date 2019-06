Musik Abschied aus der Domspatzen-Herzkammer Nach 25 Jahren endet eine Ära. Roland Büchner war nicht nur Domkapellmeister, sondern auch ewiger Bauherr. Ein Porträt

Von Andreas Meixner

Merken

Roland Büchner war nicht nur Domkapellmeister Foto: Stefan Gruber

Regensburg.Der Raum 800 in der Reichsstraße ist legendär. Der große Chorprobenraum im vierten Stock mit Blick auf die Domtürme ist die Herzkammer der Regensburger Domspatzen. Es ist der Ort, an dem Roland Büchner als Domkapellmeister ein Vierteljahrhundert mit den Kindern und Jugendlichen gearbeitet und sie immer wieder begeistert hat – für die Musik und das gemeinsame Singen. Es sind die letzten Wochen als Leiter des berühmten Regensburger Chors. Noch weist nichts darauf hin, dass hier jemand auf gepackten Koffern sitzt. Noch lässt er kaum Wehmut zu, die Tage Alter Musik mit dem großen Eröffnungskonzert und die Pfingsttage mit den liturgischen Verpflichtungen sind gerade ein paar Tage vorbei, kommende Woche stehen dann zwei Aufführungen von Haydns Schöpfung im Audimax der Universität (28. Juni) und im Dom zu Brixen (30. Juni) auf der Agenda. In Südtirol setzt Roland Büchner seinen musikalischen Schlussstein.

#### ### ##### ######## ##### ## #### ############### ## ### ###### ##########, ## ### ## ## #### ###### ########## ######### ###. ######## ##### ####### ##### ### #### ###### #### ### ##### ######### ## ##### #######, ### ####### ####### ### ### ###### ######-######. ####### ### ##### ### ################ #### #### ##########, ####### #### ###### #######. „## ###### ###### ##### #### #### ### ##### ##### ### ########## ##############. ### ###### #### ### ## #### ###### ############## #########. ##### ### #### ###### ########.“ ## #### ###### ### ### ### ### ##### „####“, ### ### ########## ###### #### ###### ######, ###### ###### #### #####. ### ### ##### ########## ##### #### ### #### ###### ### #### ###########. ### ######### ### #### ####### ###### ## ########## ##### ######## #########, ### ####### ########### ### ########### ## ########### ####### ### ## #### ### ### #####. ### ############, ### ######### ##### ## #####, ############## ######## ############, ####### #### ## ##### ############# ## #############, ## ################### ### #### ### ######## ### ############# ######### ### ####### ## #######, #### ## ### ######### #### ###### ####### ########## ####.

#### ############## #########

############ ###### ######## #### #### ### ########## ################## ### ### ####. #### ######## ##### ##### ### ### ###### ### #######. ## #### ## ### ############ ### ### ######### ###### ### ### ######. #### #### ###### ####### ###### ### ###### #######. ##### ############ ##### ### ############# ### ############# ## ### ############## ##### ### ########## ### ### ### ##### ########### ############ ###### ### ############ ### ################# #######. #### ## ### ######## ###### #### ## ### ##### ### ###### ####### ### ### ##### ## ### ######.

#### ###### ## ### ###### ## #### ####: ## ###### ##### #### #### ############## ######### ### ###### ####### ## ### ############### ######### ### ##### ######### ### ################. #### #### ####### ## ####### ### ########### ## ### ######### ############ ### ########### ############ ### ############## ## ########## ### ### ######## ###### ### ##### ### ###########. „### ### #### ### ### ####### ######## ### #### ############ ########## ##### ####### ######, ### #### #### ###### ### #####. ### #########, ################ ### ############ ########## ###### ## ######, ####### #### ### ##### ############ ## ########. ###### #### ###### ### ### ### #### ####. ### ##### ######### #### ###### ######“, ####### #######, ### ###### #### ######## ######## ###. „### ###### ### ######, #### ### ###### ####### ## ##### #### ### ####, #### ## ### ########## ## #####.“

### ##### ################ #### ## ########, ### ######## ### ### ############# ####### ###### ########## ##### ## #########. #### ##### ###### ### ###, ### ##### ##### ##### ######### ######### ######. ### ######## ### ########### ##### #####, ### ################## ###### ### ######, ### #### #### ########## ###### ### ##### ########## ## ###### ####### ### ### #####, ### ## ############ #### ###### ########### ###### ######. ### ######, ### ### ########### ################ ############# ############ ### ##############, ### ## ### ## ###### ########## ###### ##### ####### #####. ###### ########### #### ##### ### #### ##### ### ### #########, ####### #### #### ########## #######, ### ###### ## ### #####-######## ############ ############ ## ######. ##### ####### ### ###### #######, ########### #########. ####### #### ## ##### ##### ### ## ### ############ ### ##########, ####### #### ## ### ########## ####### ### ########## ############ ## ### ###### ## ##### ########### ################# ### ######. ####### ### #########: „### ########, ### ##### #####, ### ### ############# ########.“

### ####: ##### ## ######

#### ### ######## ##### ############# ##### ##########. ##### ### ####### ### ########## ######## #####, ####### ## ### ####### ### ######### ### ### ############# ##### ##### ### ### ########## #### ###########. ### ####: #### ### ######## ### ##### ########## ###, ####### #### ### ########## ###### ######.

##### ##### ### ## ######, ####### #### ## ###### ### ## ##### ##### ## #########, ### ### ####### #########. ####### ##### ## #### #### ############### ### ####### ### ######### ### ########### ##### #### ### ############### ############ ### ##### ### ####### „### ##### ######“. ### ########## ################ ###### #### ##### ####, ### ############# ### ####### #### ## ########.

### ### #### ### ######## ###### ######### #### ### ##### ######## ### ### ########## ####### #####. ### ########### ####### ### ##### ######## ###. ## ########## ### ### #### ##### #### ###### ###### ##### ######## #### #### ### ####### ### #### ###### ########### ### #################### ### ########## ##-############. „### #### ### ###### #### ### ##### ############# ### ################### #########“, ## #######. „######## ## ### ############ ####### #### ##### ############, ##### ### ##### ##### ############ ########.“

### ###### #### ######

### ##### ### ######### ##### ### #######-### ###? ### ###### ######### ######## ### #### ############ ###### ##### ######## ####### ### ### ####### #########, ############## ######### ### ##### ######### ###### ## ##. ### ############ ######### ### ##### ############ ######### ############# ########## ##### ## #### ### ##### ############. ####### ##-############ ########## ## ###### ####, ############# ### ############# ################## ### ########## ### ###### ###################. ##### #### ## ##, ### ####-###### ########## ##### ## ######. „### ##### ############ ########## ## ####### #### ## ### ### ### ##-######### ####### ##### ##########.“ ########### #### #### #### ### ##### ## #########. ### ########## ####### ### ###### #### ######, ######## #### ##### ## ### ############ ####### ### ########. ## ### #########-############ ### ###### #### ### #### ######## ######### ### ##. ######: „######## ###, ####### #### ######.“ ###### ### #### ######.

####### #### ##### ##### #######

###### #######, ##### ### #### ####### ### ############ #### ########## #########, #### ## ###### ##### ### #######. ######## ### ################## ### ############# ###### ### ### #####. ############### #### ### ##### ####, ### ############ ### ######## #### ###### ######, ####### #### ### ############ ####### ### ########## ######## ######. ### #### ######### ### #### ##### ############### ##########. #### ### ######, #### ##, ### ###### #### ## #########.

### #### ####### ### ###### #######? ## ###### ### ######## ############# ### ### #####. ## ####### ####, #### ### #### ##### ## ##### ######## ######, #### ######### ### ######## ############# ############## ######. #### ##### ##### ### ### ##### ## ########## #######. ###### ###, #### ## ### ########### #######, ### ##############, ########### ######## ### ######### ###### ##### ###### ###########. ####, ### ## ####. ## ####### ###### #### ## ### ###### ### ### #### ### #########. ###, ##, ## #### #### ## ### ### #### ###### ########. ###### ########## ####### ## ##### ########## #### ### ###### #####. „### #### ### ## ####“, #### ## #####. #### ###### ### #### #### ### ######. ###### ### #### #####: #######’# ####, ###### #######!

