Handelskammertag Abschlussprüfungen der IHK beginnen in Bayern

Für mehr als 20.000 Auszubildende in Bayern beginnen am Dienstag und Mittwoch die Abschlussprüfungen in den Betrieben aus Industrie, Handel und Dienstleistungen. Wie der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) in München am Montag mitteilte, starten zunächst die schriftlichen Abschlussprüfungen in über 60 kaufmännischen und verwandten Berufen, darunter Einzelhandels-, Bank- und Industriekaufleute.

dpa