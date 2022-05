2. Bundesliga Absteiger Ingolstadt holt Offensivkraft Kopacz aus Würzburg

Der künftige Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat mit dem offensiven Mittelfeldspieler David Kopacz den ersten Neuzugang verkündet. Der 22 Jahre alte Kopacz hatte zuvor bei den Würzburger Kickers gespielt. „David ist technisch sehr gut ausgebildet und in der Lage, immer wieder selbst in torgefährliche Räume zu gelangen sowie seine Mitspieler dort in Szene zu setzen“, erklärte Sportdirektor Malte Metzelder am Montag.

dpa