Todesfall Absturz wohl wegen Pilotenfehler Sachverständigen der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung schließen in Weiden technischen Defekt am Kleinflugzeug aus.

Das Ultraleichtflugzeug brannte völlig aus. Foto: NEWS5 / Wellenhöfer/NEWS5

Weiden.Der Absturz des Ultraleichtflugzeugs am Samstag Nachmittag am Verkehrslandeplatz in Weiden im Ortsteil Latsch, bei dem der 74-jährige Pilot ums Leben kam, ist wohl die Folge eines Pilotenfehlers. Dies teilte die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i. d. Oberpfalz am Montag mit. Der 74-jährige Pilot aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab befand sich nach ersten Ermittlungen im Landeanflug auf den Verkehrslandeplatz.

Flugzeug driftete ab

Nach erstmaligem Aufsetzen auf die Landebahn konnte der Landevorgang durch den 74-jährigen Piloten nicht vollständig abgeschlossen werden und er versuchte, mit dem Fluggerät wieder durchzustarten. Nach wenigen Flugmetern driftete das Kleinflugzeug nach links und stürzte nach derzeitigem Sachstand aus einer Höhe von etwa 20 Metern ab. Unmittelbar nach dem Absturz ging das Ultraleichtflugzeug in Flammen auf.

Der 74-Jährige erlitt bei dem Unglück tödliche Verletzungen.

Die polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden umgehend durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i. d. Opf übernommen. Neben einer Vielzahl von Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber waren auch zwei Flugsachverständige der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) vor Ort.

Fremdverschulden ausgeschlossen

Am Unglücksort konnte weder durch die Sachverständigen, noch durch die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i. d. Opf., ein Fremdverschulden durch Dritte festgestellt werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand schließen die Sachverständigen der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung einen technischen Defekt am Ultraleichtflugzeug aus, die Unfallursache ist derzeit in einem Flugfehler des Piloten zu sehen.

Zur weiteren Klärung des Flugunglücks wird durch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ein Gutachten erstellt. Zudem erfolgt am heutigen Tag eine Obduktion des Leichnams des getöteten Piloten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. geführt.