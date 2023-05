Bundesliga „Abwägungssache“ Berisha: Jagd auf Tor Nummer zehn Nach seinem Kurzeinsatz gegen Berlin hofft Nationalstürmer Mergim Berisha wieder auf mehr Einsatzzeit beim FC Augsburg. Spannung verspricht die Frage nach seiner Zukunft.

dpa

Augsburg.Ihn hat der FC Augsburg im Abstiegskampf schmerzhaft vermisst, jetzt ist Mergim Berisha wieder zurück. Nachdem der Fußball-Nationalstürmer beim 1:0 gegen den 1. FC Union Berlin in der Schlussphase ein paar Minuten den Sieg mit genießen durfte, könnte er am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum wieder mehr Minuten bekommen. Vielleicht spielt er sogar gleich von Beginn an.

„Mergim ist fünf Wochen ausgefallen. Das ist jetzt gefühlt seine erste richtige Trainingswoche“, sagte Trainer Enrico Maaßen über den FCA-Torjäger Nummer 1. „Wir wollen abwarten, wie er sich fühlt. Das ist eine Abwägungssache.“ Vier Spiele verpasste Berisha wegen Sprunggelenksproblemen zuletzt, keines davon konnte der FCA gewinnen.

Berisha ist mit neun Treffern der erfolgreichste Augsburger Torschütze in der laufenden Saison. In den Länderspielen gegen Peru und Belgien kam der 24-Jährige im März erstmals im A-Nationalteam zum Einsatz.

„Ich bin sehr froh, wie sich Mergim entwickelt hat. Ich glaube aber, dass da noch eine Menge möglich ist in Sachen Entwicklung“, hatte Maaßen zuletzt die „herausragenden Abschlussqualitäten“ seines Mittelstürmers gelobt. Die Augsburger hatten Berisha im August vom türkischen Club Fenerbahce Istanbul ausgeliehen. Der U21-Europameister soll dem Vernehmen nach vier Millionen Euro im Falle einer fixen Verpflichtung kosten. Im Falle eines Top-Angebots könnte sich auch die Option ergeben, dass der seit Donnerstag 25-Jährige weiter wechselt.

Die Augsburger können in Bochum unter Umständen den Klassenverbleib fix machen. Sollte der FCA gewinnen und entweder der VfB Stuttgart nicht dreifach punkten oder Schalke verlieren, wäre dies auch rechnerisch perfekt. Im Vergleich zur Vorwoche muss Augsburg auf den gesperrten Arne Engels sowie auf Ruben Vargas verzichten, der wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk ausfällt. Umso wichtiger, dass Berisha seine Jagd auf Tor Nummer zehn wieder richtig starten kann.