Fussball Abwehrspieler Paulsen verlässt FC Ingolstadt Nach dem Aufstieg in die 2.

Mail an die Redaktion Björn Paulsen (l) im Kampf um den Ball. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Ingolstadt.Fußball-Bundesliga verlässt Verteidiger Björn Paulsen den FC Ingolstadt. Dies teilten die Schanzer am Montag mit. Der 29-jährige Däne steht Medienberichten zufolge vor einer Rückkehr zu Hammarby IF. Im Januar 2019 war Paulsen von diesem schwedischen Verein zum FCI gewechselt und war in der abgelaufenen Saison ein Aufstiegsgarant. „Wir bedanken uns herzlich für deinen Einsatz, deine Leidenschaft und deine besondere Art“, schrieben die Ingolstädter einen Tag nach der erfolgreichen Relegation gegen den VfL Osnabrück.

