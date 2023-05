Fußball Abwehrspielerin Rall verlängert beim FC Bayern

Abwehrspielerin Maximiliane Rall wird auch in der kommenden Saison für den FC Bayern München in der Frauen-Bundesliga auflaufen. Die 29-Jährige hat ihren Vertrag bis 2024 verlängert, wie der Tabellenführer am Samstag mitteilte. Am Sonntag könnte Rall mit den Bayern-Frauen deutscher Meister werden. Am letzten Spieltag empfangen die Münchnerinnen den Tabellenletzten Turbine Potsdam.

dpa