Main-Spessart Acht Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf A3

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 in Unterfranken sind acht Menschen schwer verletzt worden. Ein weiterer Mensch erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr am Freitagabend ein 54-Jähriger bei Marktheidenfeld mit seinem Kleinbus auf das vor ihm fahrende Auto auf, das dadurch in die Betonleitplanke geriet und auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nürnberg zum Stehen kam.

dpa