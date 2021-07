Anzeige

Verkehr Acht Verletzte bei Autounfall nahe Wildflecken Bei einem Autounfall nahe Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen) sind acht Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht an einem Unfallort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Wildflecken.Ein 32-Jähriger war am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer und seine vier mitfahrenden Kinder sowie die 39-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Wagens und ihr 13-jähriger Mitfahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

