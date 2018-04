Brände

Acht Verletzte bei Brand in Treppenhaus

Bei einem Brand in einem achtstöckigen Hochhaus im oberbayerischen Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) sind am Mittwoch acht Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer aus zunächst unbekannter Ursache im Treppenhaus ausgebrochen. Zwar konnten alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, doch mussten acht Personen wegen eingeatmeter Rauchgase ärztlich behandelt werden.