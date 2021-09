Anzeige

Unfälle Acht Verletzte bei Unfall auf Autobahn Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 92 in Niederbayern sind acht Menschen leicht verletzt worden.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Polizei“ steht auf einem Streifenwagen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Wörth.Wie die Polizei berichtete, waren am Freitagnachmittag zwei Männer mit ihren Fahrzeugen am Ende eines Staus jeweils in die vorausfahrenden Wagen gefahren. Insgesamt drei Autos waren in den Unfall bei Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) verwickelt. Alle acht Insassen dieser Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Wegen des Einsatzes der Rettungsdienste bildete sich auf der A92 in Richtung München ein sechs Kilometer langer Stau.

