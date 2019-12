Unfälle Acht Verletzte bei Unfall mit vier Autos Acht Menschen sind bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen in Unterfranken teils schwer verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeifahrzeug warnt auf der Autobahn A8 eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Himmelstadt.Eine 52-Jährige und ihre 79-jährige Beifahrerin waren am Dienstag auf der B27 in Richtung Karlstadt unterwegs, als sie bei Himmelstadt (Landkreis Main-Spessart) auf die Gegenfahrbahn gerieten, wie die Polizei mitteilte. Dort stießen sie frontal erst mit einem entgegenkommenden Auto und dann mit einem weiteren Pkw zusammen.

Der Fahrer eines weiteren Wagens konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren - er fuhr fast ungebremst in die Unfallstelle. Von den jeweils zwei Menschen in den Unfallautos wurden insgesamt drei schwer verletzt, die anderen leicht. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die B27 war nach dem Unfall für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.