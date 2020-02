Coronavirus Achter Coronavirus-Fall in Bayern Ein 33-jähriger Mann aus München hat sich ebenfalls mit dem Virus infiziert. Weitere Testaktionen laufen.

Inzwischen gibt es acht bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern. Foto: Christophe Gateau/dpa

Bayern.Inzwischen gibt es acht bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern. Das teilte am Samstagabend ein Ministeriumssprecher in München mit. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) handelt es sich um einen 33-jährigen Mann, der in der Stadt München wohnhaft ist.

Er ist Mitarbeiter der Firma aus dem Landkreis Starnberg, bei der auch sechs der bislang bekannt gewordenen Coronavirus-Fälle beschäftigt sind.

Damit gibt es derzeit insgesamt acht bekannte Coronavirus-Fälle in Bayern. Der siebte Fall wurde am Freitagabend bekanntgegeben. Der 52-jährige Mann, der im Landkreis Fürstenfeldbruck wohnhaft ist, arbeitet ebenfalls bei der Firma aus dem Landkreis Starnberg.

Am Freitagmittag wurde der sechste Fall bestätigt. Dabei handelt es sich um ein Kind des Mannes aus dem Landkreis Traunstein, dessen positiver Befund am späten Donnerstagabend bekannt geworden war.

In der Firma aus dem Landkreis Starnberg hatte am Mittwoch, Donnerstag und Freitag eine Testaktion für Mitarbeiter stattgefunden. Davon liegen nun 139 negative Ergebnisse und zwei positive Ergebnisse vor. Die positiven Befunde stammen von dem Mann aus München und dem Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck.

