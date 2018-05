Freizeit Achterbahn statt Ackerbau Mit einer Sommerrodelbahn fing Franz Bindl vor 20 Jahren sein Freizeitparadies an. Heute ist „der Sepp“ die Attraktion.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Seit 2016 dreht die längste Achterbahn Bayerns auf dem Gelände am Egidi-Buckel in St. Englmar ihre Runden.Foto: Archiv Stöcker

St. Englmar.„Ihr traut euch was.“ Diesen Satz hat Franz Bindl, Landwirt und gelernter Landmaschinenmechaniker, oft gehört. Damals 1996. Auf dem Gelände, wo seine Vorfahren Kartoffeln und Hafer anbauten, träumte er, der bei einem Achterbahnhersteller in Deggendorf beschäftigt war, von einer Sommerrodelbahn. Eine kleine Ferienanlage könnte eine Attraktion für Einheimische und Feriengäste werden – so die Überlegungen. Doch Bindl hätte seinen Traum wohl nie umgesetzt. Seine Frau und sein Schwager mussten ihn überreden, zudem wurden zwei Mitstreiter ins Boot geholt. Immerhin ging es um eine Investitionssumme von über einer Million Mark. Damals schüttelten die Leute den Kopf. Heute ist der Egidi-Buckel als Ausflugsziel über die Grenzen hinweg bekannt, die Gäste reisen bis aus Österreich und Tschechien an. Bis zu 200 000 Besucher sind es in jeder Saison. An Pfingsten feiert das Rodel- und Freizeitparadies sein 20-jähriges Bestehen.

Franz Bindl hat zur Pressekonferenz eingeladen. Es ist schon eine kleine Tradition geworden, dass er jedes Jahr eine neue Idee präsentiert. „Andauernd geht mir was im Kopf herum, aber den Mut, in neue Attraktionen zu investieren, der fehlt mir, dafür braucht es meine Frau, die das dann vorantreibt.“ Derzeit brütet er über Ideen, wie der Gipfelbereich noch attraktiver gemacht werden kann. „Das ist aber alles noch nicht spruchreif“, wehrt er Nachfragen ab.

Skilift wurde geschlossen

Schon seit 1967 lief auf dem steilen Buckel, der sich nicht sonderlich gut für eine Bewirtschaftung eignete, ein Skilift, doch auch der rentierte sich nicht mehr. Die Winter waren nicht mehr so schneereich im Bayerischen Wald. Deshalb legte die Betreibergesellschaft, die das Gelände für 30 Jahre von Bindls Familie gepachtet hatte, die Wintersportanlage nach 20 Jahren still. „Dann kam die Idee mit der Sommerrodelbahn auf und meine Frau sprach mit den Liftbetreibern. Als sie heimkam, hatten sie ihr den Skilift geschenkt“, erzählt Bindl. Aber erst als klar war, dass es auch einen Fördertopf der EU für das Projekt gab, wagten die vier Pioniere den Schritt und bestellten die damals modernste verfügbare Zweisitzer-Bobbahn. In hunderten unbezahlten Arbeitsstunden errichteten sie daneben aus Hölzern aus dem eigenen Wald eine Imbissgaststätte und einen Spielplatz. „Keiner von uns wusste, ob das wirklich funktionieren wird.“

Zur Eröffnung kamen 1998 die damalige Staatssekretärin für Landwirtschaft, Marianne Deml aus Schwandorf – und in der ersten Saison auch schon 50 000 Besucher. „Wir waren selbst überrascht, dass das gleich so gut losging“, sagt Bindl. Immerhin gab es im Umfeld der Anlage bereits vier Sommerrodelbahnen. Aber die auf dem Egidi-Buckel war den anderen Bahnen technisch überlegen, denn diese wurden noch mit umfunktionierten Skiliften betrieben. „Da zeigte sich, dass es richtig war, das Geld in die neueste Technik zu investieren.“

Das machte Franz Bindl, dem Vorsichtigen, Mut. Neun Jahre nach der Sommerrodelbahn wurde der Bayerwald-Coaster gebaut, um die Anlage wetterunabhängiger zu machen. Denn bei Regen durften die Bobs nicht bewegt werden. Seit 2012 betreibt Bindl mit seiner Familie das Rodelparadies alleine. Denn ihn hatte so richtig die Lust gepackt, seine „Spinnereien“ auch umzusetzen. „Aber wer investiert, kann keine Gewinne ausschütten“, sagt er über die Auflösung der bisherigen Betreibergesellschaft. Seit Bindl das Heft in die Hand genommen hat, kommen jedes Jahr nun zwei, drei Neuheiten dazu. Die Tubing-Bahn, der Flying Fox, das Rutschenparadies und der Wasserspielplatz. 2015 packte Bindl dann seinen größten Traum an: Die Achterbahn-Firma Zierer, für die er selbst 13 Jahre lang Anlagen zusammengebaut hatte, errichtete auf dem Egidi-Buckel mit 755 Metern Länge die bis dato längste Achterbahn Bayerns. „Da vogelwuide Sepp“, wie die Bahn heißt, ist inzwischen zu einem Synonym für das Rodelparadies geworden. Man fährt zum Sepp. In den Kindergärten fiebern die Kinder ihrem vierten Geburtstag entgegen, weil sie dann endlich mit dem „Sepp“ mitfahren dürfen, weiß Bindl aus Erzählungen.

Nächste Generation ist an Bord

Rund 15 Hektar auf dem Hang sind mittlerweile bebaut. In den vergangenen sechs Jahren investierte die Familie rund fünf Millionen Euro. Zuletzt in eine überdimensionale Holzkugelbahn „Kuglwoid“ mitten im Wald – eine Idee, die sich Bindl im Erzgebirge abgeschaut hat und die inzwischen auch einen Tourismus Award gewonnen hat. Mit Sohn Max ist inzwischen die nächste Generation mit an Bord.

Mit dem 20. Geburtstag will man es in diesem Jahr etwas ruhiger angehen lassen. Ein Baustellenspielplatz und eine Grillhütte erweitern das Angebot. Auch in Zukunft will Bindl keinen Eintritt verlangen. „Wir wollen uns nicht hin zu einem Freizeitpark entwickeln.“ Bindl sagt, dass es ihm wichtiger sei, dass auf dem Gelände viel Betrieb herrscht, als dass überhöhte Preise Besucher abschreckten. Deshalb soll das Preis-Leistungs-Verhältnis in der jetzigen Form erhalten bleiben. „Wir bleiben bei dieser Mischung aus kostenlosen Angeboten und Bezahl-Attraktionen.“

Das runde Jubiläum wird am Pfingstwochenende gefeiert. Mit Bungeejumbing, Abendrodeln (pro Fahrt 1 Euro) und kostenlosen Nachtfahrten im Vogelwuiden Sepp (ab 21 Uhr).

