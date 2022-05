Amberg-Sulzbach Achtjährige auf Spielplatz missbraucht: Haftbefehl

Ein 49-Jähriger soll auf einem Spielplatz im Landkreis Amberg-Sulzbach eine Achtjährige missbraucht haben. Am Mittwoch erließ der zuständige Richter einen Haftbefehl gegen den Mann, so die Polizei am Donnerstag. Der Fall ereignete sich bereits Anfang April. Das Kind habe an zwei aufeinanderfolgenden Tagen alleine auf dem Spielplatz gespielt. Der 49-Jährige habe zunächst die körperliche Nähe der Achtjährigen gesucht. Später sei es am Spielplatz zum Missbrauch gekommen, so die Polizei. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand kannten sich Täter und Opfer vermutlich nicht.

dpa