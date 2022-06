Unfall Achtjährige von Auto angefahren: Nur leichte Verletzungen

Eine acht Jahre altes Mädchen ist in Ingolstadt von einem Auto angefahren und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Achtjährige hatte am Freitag versucht, mit einem Tretroller die Straße zu überqueren, als sie von dem Wagen erfasst wurde. Sie stürzte und zog sich eine leichte Platzwunde am Fuß zu. Der 60-jährige Autofahrer und seine 68-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

dpa