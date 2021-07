Anzeige

Unfälle Achtjähriger bei Unfall mit Fahrrad schwer verletzt Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Schwaben ist ein Kind auf einem Fahrrad schwer verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Neuburg an der Kammel.Der Achtjährige bog am Samstag nach rechts auf eine Straße in Neuburg an der Kammel (Landkreis Günzburg) ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 40 Jahre alte Autofahrer, der auf der Straße unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung die Kollision nicht mehr verhindern. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210710-99-329653/3