Verkehr

ADAC auch 2017 mit Millionendefizit: Signal zur Veränderung

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) verbucht weiterhin ein Millionendefizit. Dank einer Ausschüttung von fast 54 Millionen konnte das negative Vereinsergebnis auf minus 8 Millionen Euro verbessert werden, gab Präsident August Markl am Samstag bei der Hauptversammlung in Dresden bekannt. Nach Abzug der Beiträge für die 18 eigenständigen Regionalclubs und Prämien blieben dem Verein Erlöse aus Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 508 Millionen Euro - 16 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Für Leistungen der Pannen- und Unfallhilfe wurden laut dem Geschäftsbericht 338,3 Millionen und damit 2,5 Millionen Euro mehr ausgegeben. Das Defizit im Bereich der Mitglieder ging um knapp vier Millionen Euro auf 29,8 Millionen Euro weiter zurück.