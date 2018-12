Energie ADAC: Benzinpreise sind viel zu hoch Seit Oktober ist der Preis für Rohöl deutlich gesunken, doch die Einsparungen werden nicht an Verbraucher weitergegeben.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Autofahrer haben in den vergangenen Tagen leicht gesunkene Benzinpreise an den Tankstellen registriert. Foto: Christophe Gateau/dpa

München.Autofahrer haben in den vergangenen Tagen leicht gesunkene Benzinpreise an den Tankstellen registriert, aber laut dem Automobilclub ADAC könnten die Preissenkungen noch deutlich stärker ausfallen. „Die Preise an den Zapfsäulen stehen derzeit in keiner Relation zu den Rohölpreisen“, so ADAC-Unternehmenssprecher Johannes Boos auf Nachfrage unseres Medienhauses. Nach der aktuellen Umfrage des ADAC vom Mittwoch liegen die Preise nun bei 1,47 Euro für Super- und 1,36 für Dieselkraftstoff. In den vergangenen Wochen waren die Preise auf Spitzenmarken von 1,54 Euro im bundesweiten Durchschnitt und in Bayern sogar auf über 1,60 Euro pro Liter Super angestiegen. Der Rohölpreis lag Anfang Oktober noch bei knapp 85 US-Dollar je Barrel, inzwischen ist er auf rund 60 US-Dollar gesunken. „Da ist durchaus Spielraum für Preissenkungen an den Tankstellen vorhanden.“

Flusspegel dienen nicht mehr als Argument

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ### #############, #### ### ######### ########### ### ###### ### ##### ### ########### ### ###### ## ### ############## ####### ####, ##### ### ##### #### ### ############# ######, ##### ####. „### ##### #### ### ###### ## ######## #######.“ ####### ### #### #### ############, #### ## ############## ################# ##### ### ######## #### #### ## ### ########## ## ####### ###. „### ######, ### ##### #### ######### #### #####.“

### ######## ###### ###### ##### #### ### ### ###### ################## ########, ####### ######### ##### ### ############## ## ### ####### ### ### #########. ###############, ###### ### ##################### ####### ######### ### ### ############# ### ########## ### ### ########## ### ###### ### - ### #### ### #################### ###### #### #####. ### #### ## ####### ###### ### ####### (############# ### ##############) ### ###### ###### ### ####### ###, ### ########## ## ### ######### ###### ######.

### #### ######### ####### ######## ## ### ## ### ##### ######## ## ### ## ### ## ######, #### #### ### ########### ## ########### ####.

############## ### ####

########### ### ### ######## ######## ### #################### (###) ## ######## ### ### ######### ### ########## ######## ######### ##########, #### ### #### ### ####### ### ######## ######## #### ### ## ###### (### ## ####) ### ###### ### ##### ##### ## ######## ###. ########### ##### ### ###### ## ##### ########## ##-########## ##### ### ####. „############# #### ### ############ ##### ######## ### ########## ## ########“, ######## #### ### ###-####### ########## ######. ### ##### ### ##### ## ### ##### ############ ######### ##### #####, #### ### #### ## ######### ## ####### ########### ### ###### ####### ### ############ ###. ### ####### ###### ###### ############ ### ####### ######## ### ######### „### #### ############“. #### #### ########## ### #################### ## ### ### ##### ### ########### #######, ######## ##.

### ##### ##### #########, ### ### ### ###########. ### ####### ###### ##### ############### ### ####### ########## ### ########## ####### – #### ##### ### ##### ## ###### ## ## ###### ### ##### ## ###### ####### ### #### ## ###### ###### ### ##### #### ### #### ######. ####### ### ########## ## ##### ##### ####### – #### #### ### ############# ###### ### ######## ####### ######## – ###### ### ####### ###### ###########.