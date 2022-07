Verkehr ADAC erwartet sehr lange Staus am Wochenende

Der ADAC erwartet am kommenden Wochenende mit dem Beginn der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg besonders viele lange Staus: Die Autofahrer erwarte „eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison“, warnte der ADAC am Montag in München. Spitzenzeiten seien Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. „Wer nicht im Dauerstau stehen möchte, sollte über einen alternativen Reisetermin unter der Woche, zum Beispiel Dienstag oder Mittwoch, nachdenken.“

dpa