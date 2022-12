Motorsport ADAC: „Herz der DTM schlägt in Deutschland“

Nach der Übernahme der DTM durch den ADAC will sich die Rennserie stärker auf ihren deutschen Markenkern konzentrieren. Von den acht Stationen des Rennkalenders für kommendes Jahr liegen allein sechs in Deutschland, wie am Donnerstag in München mitgeteilt wurde. Im Ausland wird nur in Zandvoort (Niederlande) Ende Juni und in Spielberg (Österreich) Ende September gefahren. Der Auftakt findet in Oschersleben (26. bis 28. Mai) statt, das Finale in Hockenheim (20. bis 22. Oktober).

dpa