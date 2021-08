Anzeige

Verkehr ADAC rechnet mit vielen Staus Am kommenden Wochenende rechnet der ADAC erneut mit vielen Staus, sowohl wegen Urlaubs- als auch wegen Heimreiseverkehrs.

Mail an die Redaktion Der Verkehr staute sich bereits vergangenes Wochenende auf der Autobahn 8 hinter München in Fahrtrichtung Brenner und Salzburg. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Der ADAC rechnet am Wochenende erneut mit vielen Staus auf deutschen Autobahnen. Grund dafür sei vor allem der Heimreiseverkehr, teilte der Automobilclub mit Sitz in München am Montag mit. In Berlin, Brandenburg und Teilen Nordeuropas endeten die Sommerferien. Autofahrer sollten sich daher vor allem am Samstag auf „Blechlawinen, soweit das Auge reicht“ gefasst machen. Auf der Heimreise herrsche auch in Österreich und der Schweiz Staugefahr.

Möglichst unter der Woche aufbrechen

Gleichzeitig beginne in Baden-Württemberg und Bayern die zweite Ferienwoche. Deshalb könne es nicht nur auf Autobahnen zu langen Staus kommen, sondern auch auf Fernstraßen in Richtung bayerischer Ausflugsregionen sowie der Küsten von Nord- und Ostsee. Wer in den Urlaub fahre, sollte deshalb nach Möglichkeit schon unter der Woche aufbrechen, raten die Experten. (dpa)