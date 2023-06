Rückkehr der Pfingsturlauber ADAC rechnet wegen Fronleichnam und Ende der Pfingstferien mit Staus

Merken

Mail an die Redaktion Autofahrer müssen laut ADAC wegen des Endes der Pfingstferien und des Feiertags Fronleichnam in einigen Bundesländern am Wochenende mit Hochbetrieb auf den Autobahnen rechnen. −Symbolbild: Oliver Berg/dpa

Autofahrer müssen laut ADAC wegen des Endes der Pfingstferien und des Feiertags Fronleichnam in einigen Bundesländern am Wochenende mit Hochbetrieb auf den Autobahnen rechnen. Auch in Bayern enden die Pfingstferien.

Wegen Fronleichnam sei ab Mittwochnachmittag und am Donnerstag der Start zahlreicher Kurzurlauber in ein verlängertes Wochenende zu erwarten, teilte der Automobilklub am Montag in München mit. Gegen Ende der Woche stehe zudem die Rückkehr der Pfingsturlauber aus Bayern und Baden-Württemberg an, wo zweiwöchige Ferien enden.







Einen Stauhöhepunkt erwartet der ADAC am Samstag mit der Rückkehr der Pfingsturlauber. Weitere Verkehrsverzögerungen hätten Autofahrer am Sonntagnachmittag mit der Rückkehr der Kurzurlauber aus dem verlängerten Feiertagswochenende zu erwarten.

Auch wieder Blockabfertigungen

Betroffen seien viele beliebte Autobahnrouten, zudem die Großräume Berlin, Stuttgart, Köln, Frankfurt am Main und München sowie die Fernstraßen zur Nord- und Ostsee. Auch auf den klassischen ausländischen Urlaubsstrecken Brenner-, Inntal-, Tauern- und Rheintalautobahn sowie auf der Gotthardroute und auf den Fernstraßen von der kroatischen Küste nach Deutschland seien lange Staus zu erwarten.

Dazu kommen beinahe die ganze erste Juni-Woche über (Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag) Blockabfertigungen auf der Inntalautobahn. Erst am Samstag hatte die Blockabfertigung für gesorgt. Der Verkehr staute sich zeitweise bis zu 45 Kilometer weit zurück.

− afp/vr