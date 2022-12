Autobahnen ADAC: Staus rund um Feiertage und weniger Skiurlauber

Kurz vor Weihnachten dürfte es laut ADAC an mehreren Tagen voll werden auf Bayerns Autobahnen. Vor allem am Donnerstag und Freitag würden die Straßen nachmittags voraussichtlich an ihre Kapazitätsgrenzen geraten, teilte der Verband am Montag in München mit. Während es an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag wieder ruhiger werden dürfte, drohten wegen des Rückreisverkehrs am 26. Dezember erneut viele Staus.

dpa