Wetter

ADAC verdoppelt Absatz an Schneeketten

Weil es in den vergangenen Tagen so stark geschneit hat, konnte der ADAC im Vergleich zum Vorjahreszeitraum doppelt so viele Schneeketten verkaufen. Die Leute würden ihre Autos immer je nach Situation präparieren und nicht vorausschauend planen, sagte Thomas Schwarz vom ADAC Südbayern am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Zum Beispiel gibt es an Wochenenden immer einen Anstieg, weil viele dann Ausflüge machen“, so Schwarz.