Verkehr ADAC warnt vor Stau in Ferien: Dieselfahrverbot in München

Zum Auftakt der Osterferien rechnet der ADAC vor allem im Süden Bayerns mit Stau auf den Autobahnen. Besonders am Freitagnachmittag sowie am Samstag- und Sonntagvormittag und -nachmittag dürfte es eng werden auf den Fernstraßen im Freistaat, teilte der Automobilclub am Montag in München mit. Vor allem die Routen nach Österreich und Italien sowie in die Naherholungsgebiete Oberbayerns und des Allgäu seien betroffen.

dpa