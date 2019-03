Engagement Adel Tawil ehrt Ingrid Dettenhofer Die Hannelore-Kohl-Stiftung zeichnet in Berlin die Regensburger Ehrenvorsitzende des Vereins zweites Leben aus.

Merken

Mail an die Redaktion Die Ehrenvorsitzende des Vereins zweites Leben, Ingrid Dettenhofer, erhält den ZNS-Preis. Foto: mdl

Regensburg.Die Ehrenvorsitzende des Vereins zweites Leben, Ingrid Dettenhofer, wird mit dem „ZNS-Preis für eine besondere Frau 2019“ ausgezeichnet. Der Sänger Adel Tawil wird den Preis heute in Berlin überreichen.

Vor einigen Tagen teilte der Künstler, der seit 2017 Präsident der Stiftung ist, auf seinem Instagram-Account mit, dass er sich sehr auf die Begegnung mit der Regensburgerin freue. „Während meiner mehrmonatigen Reha habe ich viele Menschen kennengelernt. Verletzte, die für immer pflegebedürftig sein werden. Diese Menschen brauchen Unterstützung und Hilfe. Sie brauchen andere, die sich für sie starkmachen und engagieren. So eine Frau ist Ingrid Dettenhofer.“ Tawil hatte sich 2016 bei einem Badeunfall in Ägypten eine Mehrfachfraktur des Halswirbels zugezogen. Seitdem engagiert er sich für Menschen mit erworbenen Schädel-Hirnverletzungen.

Ingrid Dettenhofer war Gründungsmitglied und von 2002 bis 2012 Vorsitzende des Vereins. In diese Zeit fiel der Bau des Neurologischen Nachsorgezentrums am Bezirksklinikum Regensburg, das erste Projekt dieser Art in Deutschland. Bis heute bietet es eine beispielgebende Qualität der Nachsorge. „Damit werden Betroffenen wie Angehörigen neue ermutigende Lebensperspektiven eröffnet“, lobt die ZNS Hannelore-Kohl-Stiftung. Auf dem Areal der ehemaligen Nibelungenkaserne hat der Verein ein Grundstück erworben und baut derzeit 14 barrierefreie Wohnungen für Menschen mit Schädel-Hirnverletzungen.

Dettenhofer erhalte den Preis für „das im Verein zweites Leben begonnene, innovative, nachhaltige und eng an den Bedürfnissen von Menschen mit erworbener Hirnschädigung ausgerichtete Engagement“. Der Preis wurde 2013 ins Leben gerufen und wird alles zwei Jahre verliehen.