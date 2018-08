Sportartikel

Adidas legt Quartalszahlen vor und zieht WM-Bilanz

Knapp einen Monat nach Ende der Fußball-Weltmeisterschaft legt der Sportartikelhersteller Adidas seine Zahlen für das zweite Quartal vor. Adidas-Chef Kasper Rorsted will heute auch eine WM-Bilanz ziehen. Dass die deutsche Nationalmannschaft erstmals in einer Vorrunde ausgeschieden ist, dürfte ihrem Ausrüster mit Sitz im fränkischen Herzogenaurach nicht in die Karten gespielt haben.