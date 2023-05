Quartalszahlen Adidas wegen „Yeezy“-Problemen in der Verlustzone

Die teure Abkehr vom umstrittenen Rapper Kanye West und seinen „Yeezy“-Produkten hat dem Sportartikelhersteller Adidas im ersten Quartal einen Verlust eingebrockt. Unter dem Strich stand in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 ein Minus von 24 Millionen Euro, teilte Adidas am Freitag in Herzogenaurach mit. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen zum gleichen Zeitpunkt noch einen Gewinn von 310 Millionen Euro zu Buche stehen.

dpa