Mode Adler-Modemärkte: Zahlreiche Investoren interessiert Für die Adler-Modemärkte interessieren sich nach Angaben des Unternehmens zahlreiche Investoren.

Mail an die Redaktion Eine Frau mit Mund-Nase-Bedeckung geht an einem Schild des Unternehmens Adler Modemärkte vorbei. Foto: David Hutzler/dpa

Haibach.Es gehe um etwa zehn Interessenten, sagte ein Sprecher am Montag. Zuvor hatte das „Main-Echo“ darüber berichtet. Das Unternehmen aus Haibach bei Aschaffenburg befindet sich seit Januar im Prozess einer Insolvenz in Eigenverwaltung. Bis Juni soll der Insolvenzplan stehen.

Derzeit sind nur die 24 Filialen des Unternehmens in Österreich und drei Filialen in Luxemburg geöffnet. Die 142 Filialen in Deutschland sind dagegen geschlossen. Sie sollen nach Angaben des Sprechers aber nach einem Ende der aktuellen Beschränkungen alle wieder geöffnet werden.

