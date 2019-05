Tierquälerei Äffchen unterm Beifahrersitz Da staunten die Schleierfahnder in Waidhaus nicht schlecht: Aus einem Kastenwagen holten sie 320 eingepferchte Jungtiere.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Als die Schleierfahnder das Lisztäffchen entdeckten, schrie es wie am Spieß. Es ist aber offenbar bereits an Menschen gewöhnt. Foto: Landratsamt Neustadt/W

Waidhaus.Das Fiepen klingt schrill, ängstlich, verstört. Als Schleierfahnder der Bundespolizeiinspektion Waidhaus in der Nacht zu Montag den Kastenwagen mit belgischem Kennzeichen auf der A6 aus dem Verkehr ziehen, können die Schleierfahnder es kaum glauben. Unter dem Beifahrersitz ist, gezwängt in einen kleinen Käfig, ein Lisztaffen-Baby. Es schreit so herzzerreißend, dass selbst die erfahrenen Beamten von einem schlimmen Anblick sprechen. Doch der Fund ist noch weitaus dramatischer: Insgesamt sind 320 Tiere in den Kastenwagen gepfercht. „Da war keine Ecke, kein Zentimeter mehr Platz“, sagt Polizeihauptkommissar Franz Völkl, der Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion. Die Tiere, die meisten erst wenige Wochen alt und viel zu früh von ihren Müttern getrennt, hatten in ihren Boxen weder Wasser noch Nahrung. Zudem war der Kastenwagen unzureichend belüftet. Bislang ist nicht klar, ob alle diese Tortur überhaupt überleben werden.

