Anzeige

Bayern Änderungen im Hochschulgesetz bleiben Studenten sollen auch im Wintersemester einen zeitlichen Spielraum für das Ablegen von Prüfungen haben.

Merken

Mail an die Redaktion Wissenschaftsminister Bernd Sibler möchte Flexibilität und Planungssicherheit. Foto: Peter Kneffel/picture alliance/dpa

Regensburg.Studierende im Freistaat sollen sich laut Wissenschaftsminister Bernd Sibler auch im Wintersemester 2020/21 keine Sorgen um Prüfungen und BAföG-Bezug machen müssen. Deshalb soll es eine Verlängerung der Regelungen im Bayerischen Hochschulgesetz geben, die das Wissenschaftsministerium für das digitale Corona-Sommersemester 2020 eingeführt hatte. Eine entsprechende Gesetzesvorlage werde sein Ministerium in Kürze in den Landtag einbringen, gab Sibler in München bekannt.

„Bereits im Sommer haben wir betont, dass die Hilfen und digitalen Errungenschaften aus dem Sommersemester 2020 bei Bedarf auch auf das aktuelle Wintersemester übertragen werden können, sollte die Dynamik der Corona-Pandemie dies erfordern. Mir ist wichtig: Unabhängig davon, wie viel Präsenz im Wintersemester möglich ist, auch dieses Semester soll studierbar bleiben. Den Studentinnen und Studenten sollen sowohl bezüglich ihres Studienfortschritts als auch finanziell keine, oder zumindest möglichst wenige, Nachteile entstehen“, so der Minister.

Zeitlicher Spielraum für das Ablegen von Prüfungen

Herzstück der Regelungen vom Sommersemester 2020 war zum einen, dass sich fachsemester- und damit auch regelstudienzeitgebundene Regeltermine und Fristen automatisch um ein Semester verschieben beziehungsweise verlängern. Damit wurde den Studentinnen und Studenten zeitlicher Spielraum für das Ablegen von Prüfungen eröffnet. Zum anderen wurde durch eine um ein Semester verlängerte, individuelle Regelstudienzeit eine automatisch entsprechend verlängerte BAföG-Höchstbezugsdauer erreicht.

Zusätzlich zu den beschlossenen Maßnahmen wurde ein rechtlicher Rahmen für digitale Prüfungen geschaffen. Die zu diesem Zweck erlassene Rechtsverordnung zur Erprobung elektronischer Fernprüfungen (BayFEV) soll seither für einheitliche Regelungen für Bayerns Hochschulen bei der Durchführung von Prüfungen über das Internet sorgen. Im Vordergrund stehen dabei ein Wahlrecht für Studentinnen und Studenten zwischen dem analogen oder digitalen Ablegen von Prüfungen sowie Regelungen zum Datenschutz.

Zwei Kompetenzzentren zum Ausbau digitaler Prüfungsformate

„Bayern leistet mit dieser ersten umfassenden zentralen Normierung elektronischer Fernprüfungen Pionierarbeit“, wird Sibler in der Pressemitteilung zitiert. Wesentliche Grundsätze, beispielsweise zur Authentifizierung der Prüflinge, zur Videoaufsicht oder zum Umgang mit technischen Störungen, würden einen klaren Rahmen für Prüferinnen und Prüfer sowie Studentinnen und Studenten an allen Hochschulen des Freistaats setzen. Die erlassenen Regeln gelten rückwirkend zum 20. April 2020 für Prüfungen, die elektronisch und ohne Vorgabe eines bestimmten Prüfungsortes durchgeführt werden.

Außerdem unterstützt das Wissenschaftsministerium die Einrichtung zweier neuer Kompetenzzentren zum weiteren Ausbau digitaler Prüfungsformate an den Hochschulen. Diese entstehen derzeit an der Technischen Universität (TUM) und an der Hochschule für angewandte Wissenschaften (HaW) München.