Musik Ärger um Konzert von Bounty Killer Der homophobe Dancehall-Sänger soll im Regensburger Club Mischwerk auftreten – genau am Tag vor einer LGBT-Party.

von Katrin Wolf, MZ

Merken

Mail an die Redaktion Bounty Killer bei einem Auftritt Foto: Stefan Klauke (CC BY-SA 2.0)

Regensburg.Ein Dancehall-Künstler, der in einem Club auftritt, der Partys für die LGBT-Community veranstaltet – das sorgt zur Zeit für Ärger in Regensburg. Im Königswiesener Club Mischwerk ist für den 11. Mai ein Auftritt des Dancehall-Deejays Bounty Killer geplant. Der Jamaikaner hat in seinen Texten mehrfach dazu aufgerufen, Schwule zu ertränken oder zu verbrennen. Diese Art aggressiver Homophobie ist im jamaikanischen Dancehall häufig anzutreffen. Bounty Killer geriet mit seinen Texten schon öfter in die Schlagzeilen. 2003 wurde ein Auftritt in London nach Protesten von Menschenrechtsaktivisten abgesagt, 2008 in Essen und Berlin.

Der Club distanziert sich

In Regensburg brachte jetzt ein Post auf der Facebookseite des an der Universität beheimateten AK queer den Stein ins Rollen. Darin bezeichnet der AK das geplante Konzert als „Fehlgriff der besonders geschmacklosen Art“. „Es ist ein No Go, dass man jemandem ein Forum bietet, der offen zum Mord an Schwulen aufruft“, sagt AK-Mitglied Annika Gruber. Sie wünsche sich mehr Sensibilität bei den Clubs, auch im Hinblick auf jugendliche Fans, die die Texte nicht reflektieren würden. Mit seiner Kritik an dem Auftritt wolle der AK queer vor allem zur Diskussion anregen: „Verbieten können und wollen wir so etwas natürlich nicht – aber es stößt uns schon etwas auf, dass es ausgerechnet diese Location ist“, sagt Gruber. Damit spielt sie auf die „Candylicious Pride Partys“ an, die im Mischwerk stattfinden.

Das Problem: Die nächste Party ist für den 12. Mai geplant– genau einen Tag nach dem Auftritt von Bounty Killer. „Das hätte nicht dümmer laufen können“, sagt Ludwig Krempl, einer der Organisatoren der Partys. Dem Mischwerk unterstellt er aber keine böse Absicht und betont, dass die Inhaber keinesfalls homophob seien.

Das Mischwerk selbst hat sich auf MZ-Anfrage ebenfalls zu Wort gemeldet: Der Club kündigt in einer Stellungnahme an, sich mit dem Veranstalter „in Verbindung zu setzen und die Problematik zu besprechen“. Außerdem gebe es mit jedem Fremdveranstalter Verträge, „in denen festgehalten wird, dass keinerlei diskriminierende, menschenrechtsverletzende oder zur Gewalt aufrufende Propaganda betrieben werden darf“.

Um Bounty Killer gab es bereits mehrere Kontroversen:

Kontroversen um Bounty killer Bounty Killer wurde am 12. Juni 1972 in Kingston, Jamaika, als Rodney Price geboten.

Einem breiteren europäischen Publikum wurde er durch Kooperationen mit anderen Rappern oder Bands wie „No Doubt“ bekannt.

2008 ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Volksverhetzung gegen den Sänger.

Im Gegensatz zu anderen Dancehall-Künstlern hat Bounty Killer sich nie von seinen aggressiven Aussagen gegen Homosexuelle distanziert.

Kritiker gegen Auftrittsverbot

Die Gewaltaufrufe, die in den Dancehall-Songs öfter zu hören sind, werden oft mit der politischen Situation in Jamaika erklärt: Homosexuelle Akte zwischen Männern stehen dort unter Strafe und können mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden. Für Krempl ist das eine Erklärung der Homophobie in der Szene, aber natürlich keine Entschuldigung: „Aufrufe zur Gewalt gehören generell nicht auf die Bühne, nicht ins Mischwerk, nicht in unsere Stadt, in unser Land und am besten gar nicht auf die Welt.“ Genau wie Gruber spricht er sich aber gegen ein Auftrittsverbot aus: Es sei sicher am einfachsten, die Veranstaltung zu verbieten, „aber die einfachste Lösung ist nicht immer die richtige“. Lieber soll die „Candylicious“-Party am 12. Mai dazu genutzt werden, dem Hass gegen Homosexuelle ein eigenes Statement entgegenzusetzen. In welcher Form, darüber wollen die Organisatoren noch beraten – zusammen mit dem Mischwerk.

„Aufrufe zur Gewalt gehören generell nicht auf die Bühne, nicht ins Mischwerk, nicht in unsere Stadt, in unser Land und am besten gar nicht auf die Welt.“ Party-Veranstalter Ludwig Krempl



Dass das Konzert und die LGBT-Party an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden, macht Krempl Sorgen. Er glaube zwar nicht, dass jemand Angst haben müsse – aber wie sollen ein paar hundert Menschen sorglos feiern, wenn am selben Ort am Tag zuvor dazu aufgerufen wurde, sie zu ermorden? „Ich habe den Wunsch, dass zumindest die menschenverachtenden Zeilen nicht kommen. Denn dass bei 1000 Konzertbesuchern zehn Idioten dabei sind – die Chance ist hoch.“

Mehr Meldungen aus Regensburg lesen Sie hier.