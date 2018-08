Verbraucher Ärger um Splitter in Kürbiskernen Die Confiserie Seidl aus Laaber muss verschiedene Produkte zurückrufen. Sie könnten Glassplitter enthalten.

von Christine Straßer

Mail an die Redaktion Kürbiskerne werden vielseitig in Nahrungsmitteln verwendet. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Regensburg.An den Kürbiskernmischungen, Schokoherzen und Florentiner Stangerl von Seidl Confiserie wurde nichts beanstandet, trotzdem muss das Unternehmen aus Laaber (Lkr. Regensburg) eine Reihe von Produkte nun zurückrufen. Denn sie enthalten allesamt Kürbiskerne. Die Kerne stammen aus der Charge 17/511-18/311 eines langjährigen, zertifizierten Herstellers. Ein anderer Kunde dieses Zulieferers hat in seinen Kernen aus eben dieser Charge fünf Glassplitter, die zwischen 0,5 und einem Zentimeter lang und 0,5 Zentimeter stark waren, entdeckt.

Fast auszuschließen, dass Glassplitter mitverarbeitet wurden

Insgesamt umfasst die Charge fünf Tonnen Rohware. 500 Kilogramm Kürbiskerne hat Johann Seidl Anfang dieses Jahres gekauft, wie er schildert. Die Kerne wurden bei ihm im Betrieb handwerklich weiterverarbeitet und zu diesem Zweck gesichtet, mittels Metalldetektor untersucht und gesiebt, deshalb hält es Seidl für „sehr unwahrscheinlich“, dass Glassplitter der gefundenen Größenordnung mitverarbeitet wurden. Aber gänzlich ausschließen kann er es auch nicht. „Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass nichts ist. Nur 100-prozentig garantieren kann ich es nicht. Das kann niemand“, sagt Seidl. Deshalb hat er einen Rückruf herausgegeben.

Da trotz strenger Qualitätskontrollen eine Verletzungsgefahr beim Verzehr bestehen kann, hat Seidl elf Produkte aus dem Handel genommen. Es handelt sich um verschiedene Schokoherzen- und -stangen sowie Kürbiskern- und Brotbackmischungen. Sie alle haben das Mindesthaltbarkeitsdatum 30. August 2018 bis 30. April 2019. Kunden, die einen entsprechenden Artikel gekauft haben, können diesen auch ohne Vorlage des Kassenbons im Laden in Laaber zurückgeben oder per Post an Seidl Confiserie schicken und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Seidl bekam anfangs selbst kaum Informationen

Seidl führt aus, dass er selbst zunächst lediglich eine Mail des Herstellers erhalten habe, wonach Produkte, die Kürbiskerne aus der Charge enthalten, gesperrt wurden. Wieso und weshalb? Das habe ihm niemand mitgeteilt. „Wir wussten gar nicht, was passiert war“, schildert er. Erst vor zwei Tagen bekam der Fachmann für Pralinen- und Schokoladenspezialitäten mehr Informationen – und reagierte wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Er sei zwar nicht der Verursacher, aber da er eine Gesundheitsgefahr nicht komplett ausschließen konnte, verschickte er eine Mitteilung über die Internetseite Lebensmittelwarnung.de. Außerdem legte Seidl die Informationen in seinem Laden in Laaber aus. Ob Seidl selbst seinen Schaden erstattet bekommt, weiß er noch nicht. Der Hersteller der Kürbiskerne habe zwar Ersatz geliefert, erzählt er, aber auch eine Rechnung beigelegt.