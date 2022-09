Gesundheit Ärzteprotest: Viele Praxen öffnen am 10. Oktober später

Am 10. Oktober dürften in Bayern viele Arzt- und Psychotherapiepraxen erst später öffnen. Die Kassenärztliche Vereinigung sowie die Ärztlichen und Psychotherapeutische Berufsverbände Bayerns haben ihre Mitglieder am Freitag zu diesem Protest aufgerufen. Die Praxen sollen an dem Montag in zweieinhalb Wochen von 8.00 bis 10.00 Uhr geschlossen bleiben. Die Mediziner wollen so ihrer Kritik an geplanten Leistungskürzungen der Regierung Ausdruck verleihen.

dpa