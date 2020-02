Politik AfD arbeitet sich am Gegner ab Beim politischen Aschermittwoch spricht die AfD davon, „die linke Deutungshoheit zu brechen“. Dafür gab es tosenden Beifall.

Von Marianne Sperb

Merken

Mail an die Redaktion Gottfried Curio, Mitglied des Bundestages für die AfD, spricht beim Politischen Aschermittwoch der Alternative für Deutschland (AfD). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Osterhofen.Die AfD arbeitete sich am Politischen Aschermittwoch am Gegner ab. Deutschland degeneriere zum „Land der geistigen Vollverschleierung“, diagnostizierte MdB Gottfried Curio. „Bitter nötig“ sei Kritik an der Politik, die Deutschland zu einem Land gemacht habe, in dem Gewaltbereitschaft herrsche und das vom Kulturkampf zerrissen sei.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

####### ### „###### ############## ######“

### ############ #### ## ######### ##### ### ###-#########, ### ########## ########### ### ########## ##########-###########. „## ######### #### ## ## ########## ###########.“ ########## ##### ## ## ########## ### ######## #### #####-######## ### ### ### #####.

## ######### ##### ####### ### ###-###### ### #####-###### ##########. ### ####### #########, ######## ## ###-##############, ######### ### ######## ######. ## ####### „###### ######, ### ### ##### ###### ###### ####### #############, ## ### ##########: ## #### ######.“ ## ######## ###, „### ### ########“ ##### „#############“ ### ##### ### ##########-########### ###### ## ######. „###### #### ####!“, #### ## ##### #######.

###### #####-#######, #################### ### ### ## ########### #######, ###### #### ### ##### ##### ###### ### ###### ### ### „###-###### ############ ######“ ### „###### ###### ############## ###### ###“, ### ### ########## ### ########### ############# ### ### ################# #########. ### ### ### ### „################ ### ####### ##################“ ########. ### „##################“ ### ############### #### ### #########-#### #######, ### ### ### ########## #####: „######!“ ####### #### #### #####-######## ###### ##### ### „######### ##### #-####“, ### ###, ### ### ######## „################# ########“ ## #### #####.

############ ##### „############“

### ####### ######## ### ########-################# ###### ### ###### ### ######## ### ### ####### ###### ### ### #####. ######## ####### ### #### ### ########### ########## ###, ##### ############ ##### „############“. ######################, ############-####### #### „##############“. ### ######## ##### ### ##### „########### ### ##### #######“ ### ######## ### ############ ############ ######### ### ########## ###### ### ### ### ####### ### ####.

## #################### ##### #### (###) #### ##### ### #####, ##### ### ########### ######## ### #### „####“ #########. #### ### ## ##### ### ##### #####, ## ##### ### ##### ###. ### ######### ### ### ######## #####-########### ##### ### „####### ####### ####“ ### ### ######-########### ####### #### „#### ### ########“, #### ### ###### ### ### ### #########################.“########## #### ### ########### #########“, ###### ####### ######. „###, ### ### #### ### ### ###?“ ### ###### ### ### ######### #### ##########, #### ######## ### ##### ###. „### ##### ###### ################## ######## ###########.“

##### ## ### #### ### ############# ## ########## ## ####, ### ###### ####### ### ###########.

####### ########### ### ### ########### ############# ###### ### ####!