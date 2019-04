Landtag AfD-Fraktionschef gibt Posten ab Der bayerische AfD-Fraktionsvorsitzende Markus Plenk will seinen Posten abgeben und aus der Fraktion austreten.

Mail an die Redaktion Markus Plenk, AfD-Fraktionschef im bayerischen Landtag, will die Fraktion verlassen. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Der AfD-Fraktionsvorsitzende Markus Plenk will seinen Posten abgeben, aus der Fraktion und voraussichtlich auch aus der Partei austreten. „Ich verlasse die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag“, sagte Plenk am Freitag in München. Er gehe davon aus, dass er auch aus der Partei austreten werde. Zuvor hatte der „Spiegel“ über Plenks Vorhaben berichtet. (dpa/lby)

