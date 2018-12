Landtag AfD kassiert im Landtag eine Niederlage Für Rechtsaußen-Partei ist kein Platz im Parlamentarischen Kontrollgremium, das hochsensible Sicherheitsinformationen erhält.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Die Mehrheit im Landtag will nicht, dass die AfD einen Platz im Parlamentarischen Kontrollgremium erhält.Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Die AfD bekommt – zumindest vorerst – keinen Platz im Parlamentarischen Kontrollgremium (PKG) des Landtags, das sich bei seinen geheimen Sitzungen mit hochsensiblen Sicherheitsfragen befasst. Der von der AfD nominierte Kandidat Raimund Swoboda scheiterte am Dienstag bei der Abstimmung im Plenum deutlich – damit auch der von der AfD vorgesehene Stellvertreter, der Oberpfälzer Abgeordnete Stefan Löw. Die Partei erhielt nur 35 Stimmen – damit allerdings 13 Stimmen mehr, als die eigene Fraktion umfasst. Schon vorab hatte sich abgezeichnet, dass die AfD-Politiker nicht die erforderliche Mehrheit erreichen werden. AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner hatte kurz vor der Abstimmung bei allen anderen fünf Landtagsfraktionen Vorbehalte gegen die AfD bestärkt – ihr Redebeitrag zur Regierungserklärung von Minister Markus Söder hatte starke Kritik entzündet. Die Skepsis war aber schon davor groß gewesen. Drei der AfD-Landtagsabgeordneten – Uli Henkel, Ralf-Dieter Stadler und Andreas Winhart – stehen derzeit unter Beobachtung des bayerischen Verfassungsschutzes. „Das wäre, den Bock zum Gärtner zu machen“, hatte FDP-Fraktionschef Martin Hagen am Dienstag im Landtag gesagt.

Swobodas zweite Niederlage

Das Parlamentarische Kontrollgremium ist eine Runde, in der häufig brisante Inhalte verhandelt werden. Aus gut unterrichteten Quellen verlautet, dass die rechtsextreme Szene regelmäßiges Gesprächsthema ist – und dabei immer wieder auch die Verquickung einzelner AfD-Mitglieder mit diesen Kreisen. Swoboda, 68 Jahre alt, Leitender Polizeidirektor im Ruhestand, war zuletzt bereits mit seiner Kandidatur für einen Vizeposten im Landtagspräsidium gescheitert.

Das PKG umfasst sieben Sitze, die eigentlich nach dem Mehrheitsverhältnissen im Landtag verteilt werden. Der CSU stehen danach drei Plätze zu – Grünen, Freien Wählern, SPD und AfD je einer. Die FDP geht leer aus. Zu den parlamentarischen Gepflogenheiten zählt üblicherweise, die Kandidaten der anderen Parteien mitzuwählen. Der Oberpfälzer CSU-Abgeordnete Alexander Flierl, designierter neuer Vorsitzender des Kontrollgremiums, hatte aber im konkreten Fall bereits im Vorfeld von einer Gewissensentscheidung jedes einzelnen Abgeordneten gesprochen. „Wir wägen gründlich ab, ob wir die Wahl eines AfD-Kandidaten in diesem Fall vertreten können. Die Informationsrechte des parlamentarischen Kontrollgremiums sind sehr umfangreich – die Besetzung ist damit äußerst sensibel und nicht mit der Wahl der Ausschussvorsitzenden vergleichbar.“ Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze legte sich fest: „Das PKG hat die Aufgabe den Verfassungsschutz zu kontrollieren. Dort werden sicherheitsrelevante Informationen ausgetauscht. Für mich ist nicht vorstellbar, dass Abgeordnete der AfD, von der einige Abgeordnete selbst von Verfassungsschutz beobachtet werden, in diesem Kontrollgremium sitzen.“ Die AfD kündigte am Dienstag an, noch einen weiteren Anlauf unternehmen zu wollen, um einen Platz im Kontrollgremium zu erhalten. Sollte dies scheitern, werde sie klagen.

Weitere Nachrichten aus der bayerischen Landespolitik finden Sie hier!

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über WhatsApp direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/whatsapp