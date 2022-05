Anzeige

Klage AfD-Mann Stadler scheitert vor Gericht Niederbayer erhält Waffenbesitzkarte nicht zurück: Die Verleumdung der Landtagspräsidentin hatte alles ins Rollen gebracht.

Von Christine Schröpf

Regensburg.Der AfD-Landtagsabgeordnete Ralf Stadler bekommt seine Waffenbesitzkarte nicht zurück. Vor dem Verwaltungsgericht Regensburg scheiterte er am Dienstag mit seiner Klage gegen das Landratsamt Passau, das ihm die Karte im März 2021 entzogen hatte. Vorausgegangen war ein Strafbefehl gegen Stadler über 60 Tagessätze wegen Verleumdung von Landtagspräsidentin Ilse Aigner plus Verstoß gegen das Urheberrecht. Der AfD-Mann kündigte beim Verlassen des Gerichtssaals an, nicht gegen das Urteil vorzugehen. „Ich akzeptiere das.“ Der 57-jährige Niederbayer kann nun frühestens im September 2025 eine neue Waffenbesitzkarte beantragen. Ob er das tun wird, ließ er zunächst offen. Seine Neun-Millimeter-Pistole hat er nach eigenen Worten bei einem Bekannten in Verwahrung gegeben. Stadler ist Mitglied in einem Sportschützenverein und im Bund der Militär- und Polizeischützen.

### #### ### ### ### ####### ###### ### ################### ##### ####### ### ####### ####### ########## ######. „### ##### #### ##########“, ####### #### #### ########## ####### ### ######. ####### ##### ### ###### ### ##########. ####### ####### ######, #### ####### ### ########### #### ## ########## ########## ### ### ########### ## ###### ### ########### ############ ######### ####. ####### ####### ### ############# ### ######################, ### ## ######### #, ###### #, # # ### ############## ############ ###. ### ## ########### ##### ### ################## ### ###### ### ################# ### #### ######### ######, #### ### ########### ############## ###### ####### #### #### ###### ##### ### ##### ## ##### ######## ##### ########## ######. ##### ### ## #### #### ####### ##### #############.

####### ##### #### ### #### ###########, ### ################### ###### ### ################# ### ### ############# #### ################# #####. ### ####### ###### ## ### ### ###-####, ##### ##### ### ###### „### ### ##### #### ## ######“ #####. ###### ####### ## ##### ######. ########## ########## ### ### ###########, ####### ###### ####### ### ######. „### ###### ### ##### ###### ########, ### ## ###### ##### ####### ###.“ ## #### ### #### #### ####### ### ### ########### #### ####### ###### ####### ######## ### #### ########### ############.

######## ###### ###### #######, #### #### ########### ### ############ ####### ### ######### #### ####### ######## ########## ###### #####, ### ###### ### ### ################## ########## ##### ### #################### ########. „########### ###### ##### ###############“, ##### ###### #####. #### ### ### ####### ### ##### #######, ### ###### ## ###########. „## ### #### ##### ##############.“ ## ########## ####### ##### ## ######## ### ############### ### ######### ## #####, ######### ### #### ##### ###### - #### ##### ### ############ ### ######.

## ### ############# ###### #### #### ####### ### ################### ###### ## ### ########### #########. ####### #### #### ###### ####### #####, #### ### ####### ########### ###### ###### #####. „### ################## ### #### ###### ### #### #########- #### ####################“, ##### ##. ####### ##### #### ##### ## ##### ######### ################ #### ######## ######.

####### ### ######## ######## ######. ### ##-####### ### ######## (###. ######) ###### #### ######### ### ###-######## ## ### ########### #######. #### ###### ###### ## ### ####### #### ### ## #### ########## ##### ### ################## ######## - ### ##### ##### #### ####. ## #### #### ##### ## #####-######-############# ###### ####### ##-####### ###########, ## ######## #### ### ###-############ ######## ####### ## ###### #######, ### „########“ ## ######, ## ####### #### ## ################# ## ########## ############ #######, ## ######## #### ############# ####### ######## ### ##### ############### „#####################“ ########## - ##### ##### „### ### #####“ ##### ### ###. ######## ######## ## ############, ### ### ###### ######### ############ ### ######### ## ########## ######### ### ### ####### ####### ######### ####### #####. ## ##### ###### ########### ###### ### ###### ####, #### #### ##### ###### ### ###### ### ##### ######.

## ### ## ###### ####### ###-################ (##### ######### #### ####) ##### ### ##### ### #### #### #### ######, #### ####### ########## ######### ###. „#### ######### ### #### #####“, #### ### ####### ###, #### ### #######, ### ##### ####### ###### ######. ####### ## #######, ### ###### ##### ########. ## ###### ### #### #### ########### #####, #### ## ### ## ### #######, #### ### ############# ########### ############## ## ###########.

####### #### ## ###### #### ####

## ###### ################# #### ## ####### #############. ### ############ #### ### ### ######## #######, ### ############# ### ### ##### #######. „### ### ### ##### ####### ######### ##### ### ####“, #### ### ################ ########## ###-########### ### ######################### #### ######.

####### ######## ########### ##, ###### ## ####### ########### ## ######. „#### ############### ###, #### ### ########## ########“, ##### ## ### #######.