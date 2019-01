Parteien AFD tagt im Ex-Traditionsort der CSU Bei der Klausur in Kreuth werden Projekte 2019 debattiert. Das Umfragetief wertet ein Oberpfälzer als kurze Delle.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Die Zustimmung zur AfD Bayern ist drei Monate nach der Landtagswahl in Umfragen gesunken. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Im aktuellen BR-Bayerntrend ist die AfD in der Sonntagsfrage zur Landtagswahl auf acht Prozent gesunken, nur neun Prozent sind mit der Arbeit der Landtagsfraktion zufrieden: Den ersten Dämpfer verbucht Landtagsfraktionsvize Roland Magerl unter der Rubrik Startschwierigkeiten, die mit Beginn des Europawahlkampfs rasch der Vergangenheit angehören sollen. Die AfD war im Oktober mit 22 Abgeordneten erstmals ins Parlament eingezogen, sie verfügen nach seinen Worten erst ab Ende Januar über eigene Büros und dann auch über den nötigen Mitarbeiterstab. „Es ist alles noch ein bisschen chaotisch“, sagt der Oberpfälzer Abgeordnete kurz vor Beginn der Fraktionsklausur, die am Dienstag in Kreuth beginnt – im gleichen Ort, wenn auch nicht im gleichen Haus, in dem über lange Jahre die CSU zu Jahresbeginn zusammentraf.

Die AfD wollte den Tagungsort anfangs geheim gehalten, begründete das mit dem Übergriff auf den Bremer AfD-Chef Frank Magnitz. Dann plauderte doch jemand. Wegen des harten Winters plagen Magerl aber andere Sorgen. „Wir hoffen, dass wir wegen der Schneeberge überhaupt hinkommen.“ Zur politischen Agenda bei der Klausur macht er fast keine Angaben. Geplante nächste Projekte der AfD sollen erst nach der Tagung öffentlich gemacht werden. Ein Thema ist aber fix: Es soll diskutiert werden, wie die Partei ihren Anspruch auf einen Vizeposten im Landtag durchsetzen kann. Mit den zwei bisher nominierten Kandidaten war die AfD gescheitert.

„Wir werden einen neuen Anlauf zur Wahl des Vizepräsidenten starten und in der Klausur festlegen, wann wir das machen.“ AfD-Landtagsfraktionsvize Roland Magerl



Der Münchner Abgeordnete Uli Henkel war von anderen Landtagsparteien etwa deshalb abgelehnt worden, weil er zu diesem Zeitpunkt unter Beobachtung des bayerischen Verfassungsschutzes stand. Da er für eine Mehrheit auf Stimmen der anderen Fraktionen angewiesen gewesen wäre, zog er seine Kandidatur zurück. In einem zweiten Anlauf kam es zur Abstimmung, der Mittelfranke Raimund Swoboda fiel aber durch.

Die Überwachung durch den Verfassungsschutz, die neben Henkel auch die Abgeordneten Ralf-Dieter Stadler aus (Tittling) und Andreas Winhart (Rosenheim) betroffen hatte, ist inzwischen eingestellt. An die Beobachtung von Mandatsträgern sind hohe Hürden geknüpft. „Wir werden einen neuen Anlauf zur Wahl des Vizepräsidenten starten und in der Klausur festlegen, wann wir das machen“, sagt Magerl. Er rechnet allerdings mit einem erneuten Nein aus den anderen Fraktionen.„Um uns ein Stopp-Schild hinzuhalten“. Das soll dieses Mal nicht unbeantwortet bleiben, sagt er. Die AfD überlege sich weitere Schritte, auch juristischer Art.

