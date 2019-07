Parteien AfD will auf Parteitag interne Streitigkeiten aufarbeiten Inmitten heftiger und andauernder interner Streitigkeiten kommt die bayerische AfD heute zu einem außerordentlichen Landesparteitag zusammen.

Mail an die Redaktion Ingo Hahn (l., alle AfD), Katrin Ebner-Steiner (M.) und Christoph Maier geben ein Pressestatement ab. Foto: Peter Kneffel/Archivbild

Greding.Das Treffen im mittelfränkischen Greding musste auf Druck von Teilen der AfD-Basis einberufen werden. Dort sollen nun alle Querelen der vergangenen Monate offen diskutiert werden, darunter der Austritt von gleich zwei Abgeordnete aus der Landtagsfraktion.

Eine Neuwahl des Landesvorstands steht in Greding nicht auf der Tagesordnung - obwohl der Vorstand seit langem heftig in der Kritik steht. So oder so könnte es dort aber heftig zur Sache gehen.

Im Zentrum der Kritik steht Landtagsfraktionschefin Katrin Ebner-Steiner. Sie hat bereits angekündigt, sich bei einer Neuwahl des Vorstands nicht mehr um einen Vize-Posten zu bewerben. In der Landtagsfraktion werden die Gräben derweil aber immer tiefer. Der monatelange Dauerstreit gipfelte dort zuletzt darin, dass mehrere Abgeordnete eine Anzeige gegen ihre Fraktionsvorsitzende ankündigten, wegen der gezielten Veröffentlichung privater E-Mails.