Wahlen

AfD will Landtags-Spitzenkandidaten Bergmüller rauswerfen

Das Berliner Landgericht will am Dienstag seine Entscheidung über einen monatelangen Grabenkampf in der bayerischen AfD verkünden: Der Bundesverband hat dem oberbayerischen Landtags-Spitzenkandidaten Franz Bergmüller die Parteimitgliedschaft aberkannt - dem prominentesten AfD-Bewerber im ganzen Freistaat. Der als Chef des „Vereins für den Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur“ bekannte Bergmüller kalgte dagegen. Das Urteil wird am 21. August verkündet, wie eine Gerichtssprecherin sagte. „Dienstag ist der Tag der Abrechnung, so oder so“, sagte Bergmüller.