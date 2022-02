Anzeige

Fussball Afrika-Cup-Teilnehmer Choupo-Moting zurück im Training Der FC Bayern hat mit Afrika-Cup-Rückkehrer Eric Maxim Choupo-Moting die Vorbereitung auf das nächste Bundesligaspiel aufgenommen.

Mail an die Redaktion Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

München.Der 32 Jahre alte Angreifer trainierte am Dienstagvormittag nach seiner Nationalmannschaftsreise wieder mit den Münchnern. Choupo-Moting war mit Kamerun beim Afrika-Cup Dritter geworden. Der deutsche Fußball-Rekordmeister tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum an. Der zweite Münchner Afrika-Cup-Starter Bouna Sarr fehlte dagegen noch. Der 30 Jahre alte Linksverteidiger soll nach dem Premierentitel mit dem Senegal in den kommenden Tagen wieder ins Training einsteigen.

