Bildung AG der Lehrerverbände lobt bayerisches Schulsystem Die Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Lehrerverbände sieht das gegliederte Schulwesen als Garant für die Qualität des Bildungssystems in Bayern.

Mail an die Redaktion Schüler bereiten sich auf den Beginn einer Prüfung vor. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

München.„Jedes Kind hat alle Chancen, leistungsgerecht und begabungsgerecht gefördert zu werden und alle Übergänge zu schaffen“, sagte Präsident Jürgen Böhm am Mittwoch in München. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, bewertete vor allem die kontinuierliche Politik der vergangenen Jahrzehnte als Erfolgsfaktor. Nichtsdestotrotz sieht die Arbeitsgemeinschaft Verbesserungsbedarf. So müssten mehr Lehrer eingestellt und die Pädagogen zudem von bestimmten Aufgaben entlastet werden.