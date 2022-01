Anzeige

Kriminalität Ahornbäume in Schwaben abgesägt und geklaut In Schwaben sind zehn Ahornbäume auf einem privaten Grundstück abgesägt und geklaut worden.

Mail an die Redaktion Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Friedberg.Der Besitzer des Grundstücks in Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) brachte die Sachbeschädigung und den Diebstahl am Mittwoch zur Anzeige, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er hatte die Bäume vor rund fünf Jahren auf dem frei stehenden Grundstück gepflanzt. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Wie viele Unbekannte am Werk waren, war zunächst unklar.

