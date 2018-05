Unfälle

Aigner fordert nach Zugunfall maximale Sicherheit von Bahn

Nach dem schweren Zugunglück in Aichach fordert Bayerns Verkehrsministerin Ilse Aigner von der Bahn mehr Sicherheit auf allen Strecken. „Der Schienenverkehr muss auch in einem Flächenland wie Bayern sicher bis in den hintersten Winkel sein“, sagte die CSU-Politikerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München.