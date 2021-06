Anzeige

Kirche Aigner lobt Marx' Leistungen und Impulse Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner hat das Rücktrittsgesuch des Münchner Erzbischofs Reinhard Marx bedauert.

Mail an die Redaktion Ilse Aigner (CSU), Präsidentin des bayerischen Landtags. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München.Sie schätze den Kardinal außerordentlich. „Keiner hat so viel geleistet und angestoßen wie er: Reinhard Marx steht für Reformbereitschaft, für Ökumene und den synodalen Weg“, sagte Aigner am Freitag. Marx höre den Menschen zu. „Wenn er davon spricht, dass die Kirche an einem „Toten Punkt“ angekommen sei, dann liegt es mit Gewissheit nicht an ihm.“ In der Fronleichnamsmesse habe er im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen davon gesprochen, „dass „wir“ Verantwortung übernehmen müssen. Ich hätte eher damit gerechnet, dass andere mehr Verantwortung übernehmen“, sagte Aigner.

