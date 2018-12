Landtag

Aigner redet über die Bedeutung der demokratischen Kultur

„Verständnis, Respekt und Wertschätzung“ sind nach Auffassung von Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) Grundlage unserer demokratischen Kultur. In ihrer Weihnachtsansprache warnte sie gleichzeitig vor zerstörerischen Kräften: „Was ich mit großer Skepsis sehe, ist die enorme Lust am Konflikt - an der Provokation um jeden Preis“, sagte sie. Diese habe Einzug gehalten in die deutschen Parlamente. Darauf müsse die Politik reagieren. „Und die Antwort der Politik kann nur lauten: die Probleme der Menschen im Land zu lösen!“ Außerdem forderte Aigner die Medien auf, ausführlicher über Lösungen anstatt über Konflikte zu berichten.