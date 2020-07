Anzeige

Luftverkehr Airbus testet Lufttaxi Airbus will im August mit der Erprobung seines Lufttaxi-Modells auf dem Testflughafen in Manching beginnen.

Mail an die Redaktion Ein CityAirbus hebt zu einem Testflug ab. Foto: Patrick Heinz/Airbus Helicopters /dpa/Archivbild

Donauwörth.Der CityAirbus werde Ende August von dem Hubschrauberwerk im schwäbischen Donauwörth auf den Flugplatz vor den Toren Ingolstadts verlegt, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag aus Anlass eines Besuchs von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Donauwörth.

Ingolstadt als Modellregion

Airbus hatte das Demonstrations-Flugobjekt bislang schon mit kurzen Flügen in Donauwörth getestet, in Manching sind weitergehende Flüge möglich. Airbus arbeitet seit einigen Jahren an der Passagierdrohne. Die Großstadt Ingolstadt soll künftig Modellregion für Lufttaxis werden. Auch andere Hersteller arbeiten derzeit an der Technologie und wollen in den nächsten Jahren solche Fluggeräte auf den Markt bringen.

Der CityAirbus ist ein elektrisches Luftfahrzeug mit acht Rotoren, das senkrecht starten und landen kann. Es soll ohne Piloten bis zu vier Passagiere auf festen Routen transportieren und beispielsweise von Stadtzentren zu Flughäfen bringen. Ein echtes Flugtaxi wäre der kleine Passagierairbus somit nicht. Denn die Flugroute kann nicht von den Passagieren frei gewählt werden. (dpa)