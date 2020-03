Gesundheit Aiwanger: Ab Mai Corona-Schnelltests in Minuten möglich In Bayern soll es ab Mai neue Schnelltests für das Coronavirus geben.

Mail an die Redaktion Eine Ärztin zeigt in einem Labor einen Test für das Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

München.Das teilte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Montag in München mit. Er habe von bayerischen Firmen entsprechende Rückmeldungen erhalten, dass bis Anfang Mai Schnelltest in „großer Zahl“ möglich würden. „Dann können wir in wenigen Minuten sagen, ob jemand positiv oder negativ ist“, sagte er. Bisher dauern die Tests mehrere Stunden.